Федор Кудряшов может стать игроком «Зенита»

Автор: Роман Шлуинский 0

Федор Кудряшов может продолжить карьеру в «Зените». Сегодня стало известно, что «сине-бело-голубые» проявляют интерес к бывшему защитнику «Рубина».

Стоит отметить, что Федор Кудряшов до сих пор не получил статус свободного агента из-за того, что не состоялось заседание палаты по разрешению споров. 31-летний россиянин получит этот статус только 26 января. В этом случае он сможет перейти в новый клуб бесплатно. Ранее сообщалось, что на него также претендует «Краснодар».

Напомним, «Рубин» объявил о досрочном расторжении контракта с Федором Кудряшовым 10 января.

31-летний Кудряшов выступал за «Рубин» с 2017 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в девяти матчах казанской команды в Российской Премьер-Лиге, однако результативными действиями отметиться не сумел.

Фото: Global Look Press
Источник: «Чемпионат»

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