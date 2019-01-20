Футбольная команда «Луч» может прекратить существование

Автор: Роман Шлуинский 0

Футбольная команда «Луч» в ближайшее время может сняться с чемпионата, а клуб признают банкротом. Основная причина – долги, накопившиеся за последние годы, которые уже превышают 200 миллионов рублей.

Сообщается, что окончательное решение о судьбе клуба должно быть принято на совещании с губернатором на следующей неделе.

«У команды не запланировано ни одних выездных подготовительных сборов к весенней части чемпионата ни в теплых регионах России, ни за границей. Три раза в неделю игроки, живущие во Владивостоке, тренируются на УТБ «Седанка». Из-за неопределенности главный тренер Рустем Хузин находится дома в Казани, так же как и иногородние игроки. Долги, накопившиеся на данный момент, превышают 200 миллионов рублей. Поэтому есть мнение, что проще пройти процедуру банкротства и начать все с чистого листа», — сообщил источник.

После 24 туров ФНЛ «Луч» занимает 10-е место, а беспроигрышная серия команды составляет 13 матчей. От четвертого места, дающего право участия в переходных матчах с командами премьер-лиги, «желто-синих» отделяют всего три очка.

Фото: твиттер ФК «Луч»
Источник: VL.ru

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