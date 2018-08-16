Матчи 1-го тура серии А могут перенести из-за трагедии в Генуе

Автор: Владимир Шевелев 0

Генуя

Матчи первого тура чемпионата Италии могут перенести на более поздний срок. Причиной послужило обрушение автомобильного моста в Генуе во вторник.

Жертвами трагедии стали минимум 39 человек. 18 июля объявлено днем национального траура, на этот же день запланированы первые матчи нового сезон серии А.

Ранее с просьбой перенести первый матч обратилась «Сампдория». Кроме того, фанаты «Фиорентины» отказались от посещения игры, поскольку «боль от трагедии не совместима с проведением футбола».

Ожидается, что руководство серии А объявит о своем решении сегодня вечером.

Фото: Global Look Press

Источник:  Football Italia

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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