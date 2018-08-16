Никола Влашич: «Когда узнал об интересе ЦСКА, не стал долго раздумывать»

Автор: Владимир Шевелев 0

Никола Влашич

Новичок ЦСКА защитник Никола Влашич поделился эмоциями после перехода в стан «армейцев». Молодой хорват прибыл из ливерпульского «Эвертона».

«Я знал, что ЦСКА – это большой клуб с богатой историей. Когда впервые услышал об интересе со стороны «армейцев», то не стал долго раздумывать – я хотел поскорее приехать сюда. И теперь я счастлив, что нахожусь здесь. Все упиралось в долгие переговоры, они были тяжелыми, но рад, что все позади», — написал Влашич.

Напомним, ЦСКА арендовал Влашича у «Эвертона» до окончания сезона-2018/19. Игрок будет выступать под номером 8.

Ранее сообщалось, что «армейцы» хотели приобрести Влашича, но английский клуб отказался от трансфера и согласился отдать его в аренду. ЦСКА был готов заплатить за игрока 10 миллионов евро.

В минувшем сезоне хорватский защитник провел за «Эвертон» 12 матчей в АПЛ.

Фото: Global Look Press

Источник:  Твиттер ЦСКА

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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