Никола Влашич: «Когда узнал об интересе ЦСКА, не стал долго раздумывать»

Новичок ЦСКА защитник Никола Влашич поделился эмоциями после перехода в стан «армейцев». Молодой хорват прибыл из ливерпульского «Эвертона».

«Я знал, что ЦСКА – это большой клуб с богатой историей. Когда впервые услышал об интересе со стороны «армейцев», то не стал долго раздумывать – я хотел поскорее приехать сюда. И теперь я счастлив, что нахожусь здесь. Все упиралось в долгие переговоры, они были тяжелыми, но рад, что все позади», — написал Влашич.

🗣Vlašić: I knew it’s a big club with a rich history. When I first heard about the interest from #CSKA , it was just one decision for me — I just wanted to come here. And I am glad that I am here. It was all about the long negotiations, it was hard, but I'm glad that I'm here 🔴🔵 pic.twitter.com/FGickHtJG1

— PFC CSKA Moscow (@PFCCSKA_en) August 16, 2018