Эмилиано Ригони перейдет из «Зенита» в «Аталанту»

Автор: Владимир Шевелев 0

Эмилиано Ригони

По информации источника, «Аталанта» завершила сделку с «Зенитом» по переходу полузащитника «Зенита» Эмилиано Ригони. Итальянцы арендуют хавбека за 1 миллионн с правом выкупа прав на него за 15 млн.

Напомним, ранее «Зенит» отклонил предложение «Сампдории» относительно аренды с правом выкупа нападающего Себастьяна Дриусси.

Ригони перешел в «Зенит» из «Индепендьенте» летом 2017 года за 10,5 миллионов евро. В прошлом сезоне хавбек сыграл в 17 матчах РФПЛ, в которых сделал две голевых передачи.

Сине-бело-голубые по итогам кампании заняли пятое место в турнирной таблице, тем самым получив право сыграть в квалификации Лиги Европы.

Фото: Global Look Press

Источник:  Сайт журналиста Ди Марцио

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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