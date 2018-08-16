Эмилиано Ригони перейдет из «Зенита» в «Аталанту»

По информации источника, «Аталанта» завершила сделку с «Зенитом» по переходу полузащитника «Зенита» Эмилиано Ригони. Итальянцы арендуют хавбека за 1 миллионн с правом выкупа прав на него за 15 млн.

Напомним, ранее «Зенит» отклонил предложение «Сампдории» относительно аренды с правом выкупа нападающего Себастьяна Дриусси.

Ригони перешел в «Зенит» из «Индепендьенте» летом 2017 года за 10,5 миллионов евро. В прошлом сезоне хавбек сыграл в 17 матчах РФПЛ, в которых сделал две голевых передачи.

Сине-бело-голубые по итогам кампании заняли пятое место в турнирной таблице, тем самым получив право сыграть в квалификации Лиги Европы.

Фото: Global Look Press

Источник: Сайт журналиста Ди Марцио

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»