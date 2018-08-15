Аурелио Де Лаурентис: «Белотти переоценен»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис выразил сомнение в классе нападающего «Торино» Андреа Белотти. Также он сравнил его с форвардом неаполитанцев Роберто Инглезе, который провел прошлый сезон в «Кьево» в аренде, а в новой кампании будет играть за «Парму».

«Переговоры по Белотти? Это не имеет ничего общего с действительностью. Мне это кажется очень странным. Кажется, все – от агентов до журналистов – переоценили этого игрока.

Если Белотти стоит 65 миллионов евро, то я рад, потому что это значит, что Инглесе стоит 85 млн! В прошлом году он забил 12 голов в чемпионате, а Белотти – 10.

Мы отправили его в аренду с доплатой. Если сегодня Белотти стоит 65 млн, то, возможно, следующим летом Инглесе будет стоить все 100 млн!» — сказал Де Лаурентис.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»