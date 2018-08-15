Матчи первого тура Серии А начнутся с минуты молчания

Накануне близ Генуи случилось страшное обрушение моста. Федерация футбола Италии объявила, что в связи с трагическими событиями матчи первого тура национального чемпионата начнутся с минуты молчания.

Итальянские клубы Серии А «Милан», «Лацио», «Интер», «Наполи», «Парма», «Сампдория», «Удинезе», «Аталанта», «Фиорентина», «Кальяри», «Болонья», «Верона», «Торино», «Сассуоло» выразили соболезнования пострадавшим и родственникам погибших в соц сетях.

«Мы близки к семьям погибших, к городу и региону, которые не заслуживают всего этого», — написал на своей страничке в социальной сети главный тренер сборной Италии Роберто Манчини.

Трагедия случилась во вторник утром близ Генуи. Жертвами обрушения автомобильного моста стали по меньшей мере 20 человек.

Фото: Global Look Press

Источник: milanac.ru

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»