Денис Черышев поблагодарил «Валенсию» за новую возможность

Muchas gracias @valenciacf por esta nueva oportunidad! Gracias a Dios todo ha salido bien! Mucha suerte para mis compañeros del Villarreal, muy agradecido al club por todo, la mejor de las suertes. Ahora a trabajar duro para haceros disfrutar, afición 🙌🦇 Amunt! С Богом! Благодарю всех за вашу поддержку! Теперь только вперёд!

