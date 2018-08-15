Симон Миньоле может перейти в «Наполи»

Автор: Владимир Шевелев 0

Симон Миньоле

Нико Ваесен — агент вратаря «Ливерпуля» и сборной Бельгии Симона Миньоле. Функционер рассказал о переговорах красных с «Наполи» касательно потенциального трансфера игрока.

«Мы ведем переговоры, но еще не пришли к соглашению, хотя клубы заинтересованы в этом. «Ливерпуль» хотел бы оставить Симона, но он хочет и должен играть. Он заслуживает выступать за топ-клуб.

Для «Наполи» Миньоле является лучшим вариантом в плане качества, но нельзя забывать и про финансовую сторону вопроса», — сказал Ваесен.

Миньоле перешел в «Ливерпуль» летом 2013 года из «Сандерленда». Игрок является бронзовым призером чемпионата мира–2018 со сборной Бельгии. Во время турнира Миньоле выступал в роли второго голкипера команды, основным был Тибо Куртуа.

Фото: Global Look Press

Источник:  Football Italia

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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