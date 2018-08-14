«ПСЖ» готов потратить £ 100 млн на Кристиана Эриксена

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Эриксен

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Эриксен привлек внимание «ПСЖ». Французский клуб сделает предложение в размере £ 100 млн (€ 112 млн).

При этом в настоящий момент лондонцы ведут с Эриксеном переговоры о продлении контракта, что может стать большой проблемой для парижан.

Ранее сообщалось, что «Реал» рассматривает Эриксена в качестве потенциальной замены Луке Модричу, которым активно интересуется миланский «Интер».

Напомним, трансферное окно в Англии уже закрыто. Теперь клубы Премьер-лиги могут лишь продавать игроков до конца августа, когда закроются окна в других европейских чемпионатах.

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Express

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