«Ливерпуль» отправил в полицию видео, где Мохамед Салах пользуется смартфоном за рулем

Английская полиция сообщила, что ей стало известно о видео с участием футболиста, который пользовался мобильным телефоном во время вождения. По имеющейся информации, это был форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах.

Сообщается, что в правоохранительные органы узнали о видеоролике от самого клуба, в котором выступает футболист.

В пресс-службе «Ливерпуля» подтвердили, что вначале обсудили ситуацию с игроком, а затем проинформировали полицию о видео и обстоятельствах его появления. Все последующие действия будут рассматриваться как внутренние дела команды. Ни клуб, ни игрок не будут давать комментарии по этому вопросу.

«Нам сообщили о видео, где, возможно, футболист пользуется мобильным телефоном во время вождения. Оно было передано в соответствующий департамент. Спасибо вам за информацию», – сообщают в полиции Мерсисайда.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC