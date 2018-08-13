Хулен Лопетеги: «Реал» обязан выиграть все»

Автор: Владимир Шевелев 0

Хулен Лопетеги

Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги поделился ожиданиями от матча с «Атлетико» за Суперкубок УЕФА. Также он рассказал о планах «сливочных» на сезон.

«Мы не чувствуем какого-то особенного давления из-за того, что сыграем с «Атлетико». Это финал, на кону трофей, поэтому мы отдадим все силы. Мы обязаны выиграть все.

Клуб предоставляет нам все, что нужно, чтобы мы работали в лучших условиях, и мы чувствуем эту привилегию. Мы постараемся быть хорошей командой, выжимать максимум в коллективном и индивидуальном планах. У нас будет четкий стиль, который будут определять большинство футболистов, которые у нас есть», — сказал Лопетеги.

Матч за Суперкубок УЕФА между мадридскими «Реалом» и «Атлетико» состоится 15 августа в Таллине.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Иско 1

Мадридский «Реал» отказался от покупки Азара и доверит ключевую роль Иско

Courtois

«Реал» ведет переговоры о трансфере Тибо Куртуа за 35 млн евро

Хулен Лопетеги

Президент Королевской испанской футбольной федерации: «Увольнение Лопетеги? Когда ты принимаешь решение, ты должен сохранять спокойствие»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 