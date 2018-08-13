Хулен Лопетеги: «Реал» обязан выиграть все»

Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги поделился ожиданиями от матча с «Атлетико» за Суперкубок УЕФА. Также он рассказал о планах «сливочных» на сезон.

«Мы не чувствуем какого-то особенного давления из-за того, что сыграем с «Атлетико». Это финал, на кону трофей, поэтому мы отдадим все силы. Мы обязаны выиграть все.

Клуб предоставляет нам все, что нужно, чтобы мы работали в лучших условиях, и мы чувствуем эту привилегию. Мы постараемся быть хорошей командой, выжимать максимум в коллективном и индивидуальном планах. У нас будет четкий стиль, который будут определять большинство футболистов, которые у нас есть», — сказал Лопетеги.

Матч за Суперкубок УЕФА между мадридскими «Реалом» и «Атлетико» состоится 15 августа в Таллине.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»