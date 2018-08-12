Премьер-лига, 3-й тур. «Арсенал» забил три мяча «Ахмату», играя в меньшинстве

В рамках 3-го тура РПЛ «Арсенал» сыграл с «Ахматом». Несмотря на удаление своего игрока, хозяева добились волевой победы.

Премьер-лига. 3-й тур

АРСЕНАЛ — АХМАТ — 3:1 (0:1)

Тула. 12 августа.

Стадион: « Арсенал». 14023 зрителя.

Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Беляев, Григалава, Хагуш, Берхамов, Горбатенко, Ткачев (Костадинов, 77), Бакаев (Кангва, 65), Чаушич, Джорджевич (Лесовой, 84).

«Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Мохаммади, Анхель, Иванов (Исмэл, 76), Бериша (Митришев, 68), Роши, Швец, Думбия, Балай (Мбенге, 56).

Гол: 0:1 — Иванов (39), 1:1 — Джорджевич (53), 2:1 — Бакаев (57), 3:1 — Лесовой (90).

Предупреждения: Роши (23), Берхамов (37), Беляев (44), Балай (45), Уциев (45), Швец (54), Бериша (63), Думбия (90).

Удаление: Берхамов (41).

13 (7) удары (в створ) 10 (4)

16 фолы 18

3 угловые 4

1 офсайды 2

45 % владения мячом 55

Конец первого тайма должен был сломать боевой настрой туляков: сначала хозяева пропустили гол, а на 41-й минуте футболист «Арсенала» Берхамов получил вторую желтую карточку. Но во второй 45-минутке все сложилось неожиданно: сначала Джорджевич нанес удар, который от штанги отскочил в ворота, а через 5 минут туляки организовали контратаку, благодаря которой Бакаев вышел один на один с голкипером «Ахмата» Городовым и вывел свою команду вперед. Завершил камбэк гол Лесового, получившего мяч в штрафной грозненцев и перебросившего вратаря. Таким образом, чеченский клуб потерпел второе гостевое поражение в этом сезоне. Команда Олега Кононова же забила свои первые мячи в текущем розыгрыще РПЛ.

Фото: твиттер «Арсенала»

Источник: Еженедельник «Футбол»