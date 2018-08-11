Жозе Моуринью: «Мне были нужны шесть замен, а не три»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал игру 1-го тура АПЛ против «Лестера». Манкунианцы одержали победу — 2:1.

«Мистер Скудамор [председатель АПЛ] должен быть счастлив, новый сезон Премьер-лиги начался отличным образом. Это был хороший матч. В этой игре мне были нужны шесть замен, а не три. Я хотел выпустить Марсьяля, но не мог. Погба не мог отыграть все 90 минут, Фред – тоже. Мне нужно больше замен», – заявил португальский специалист.

Счет в матче открыл Поль Погба, забивший с пенальти на третьей минуте. На 83-й минуте Люк Шоу увеличил преимущество «МЮ», а в компенсированное время Джейми Варди сократил отставание «Лестера» в счете до минимума.

Фото: Global Look Press

Источник: Mirror