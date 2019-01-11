Адвокат Дарья Глушаковой: «Не утверждаю, что Дениса возьмут под стражу, просто не исключаю этого»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Глушаков

Сергей Жорин, двокат Дарьи Глушаковой, жены полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова, заявил, что футболист может быть взят под стражу. Ранее экспертиза правоохранительных органов подтвердила, что он нанес легкий вред здоровью супруги.

– Не утверждаю, что Глушакова возьмут под стражу, просто не исключаю этого. Уверенности в этом у меня быть не может, поскольку под стражу берет суд.

В целом же, косяков за Денисом достаточно, поэтому не исключаю, что арестом все может не то что закончиться, а начаться.

– Что может грозить Глушакову?

– Завершена экспертиза, которую проводили органы внутренних дел, она установила, что Глушаков нанес легкий вред здоровью своей супруги.

Обнаружены банковские документы, свидетельствующие о выводе Денисом со счетов в банках совместно нажитых денег.

Сейчас я не могу точно сказать, что может послужить причиной возможного уголовного преследования, но исключать такого поворота точно нельзя, – сказал Жорин.

Фото: Global Look Press
Источник: «Спорт-Экспресс»

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