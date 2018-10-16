FA предъявила обвинения Жозе Моуринью обвинения за мат на португальском

Футбольная ассоциация Англии (FA) изучила слова главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после матча 8-го тура премьер-лиги с «Ньюкаслом» (3:2). Тренеру могут запретить находиться у бровки, если FA окончательно признает вину Моуринью.

«Фраза Моуринью, которая попала в эфир, признана оскорбительной и неподобающей. До 19 октября он может ответить на обвинение», – сказано в заявлении FA.

«Пошли на ***, сукины дети», – сказал Моуринью на португальском в камеру, уходя в подтрибунное помещение по окончании встречи.

«МЮ» в матче с «Ньюкаслом» пропустил два гола к 10-й минуте матча, но во втором тайме забил трижды и одержал победу.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports