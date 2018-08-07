Директор по безопасности РПЛ: «Фанаты «Спартака» смогли уйти с «РЖД Арены» через 50 минут? Извечная проблема на больших матчах»

Директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин ответил на вопрос по поводу проблемного выхода с «РЖД Арены» после матча 2-го тура Премьер-лиги между «Локомотивом» и «Спартаком». Игра состоялась в прошедшую субботу.

– После дерби фанаты «Спартака» смогли уйти со стадиона только через 50 минут.

– Извечная проблема на больших матчах. Невозможно, чтобы такое количество людей одновременно попало в метро. Учитывая все взаимоотношения болельщиков той и другой стороны, не стоило этого делать. Мы будем решать эту проблему, но в первую очередь заботимся о безопасности. Получили негатив, но не получили худшего: нет травм и никого не увезла скорая помощь.

Напомним, московское дерби на «РЖД Арене» собрало 22027 зрителей. Встреча завершилась нулевой ничьей.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Матч ТВ