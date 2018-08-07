Джо Харт — новый голкипер «Бернли»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Джо Харт

Голкипер «Манчестер Сити» Джо Харт покинул команду и перешел в «Бернли». Соглашение с 31-летним футболистом подписано на два года. 

Ранее сообщалось, что стоимость трансфера составит £ 4 млн (около € 4,5 млн). Отмечалось, что «Бернли» заинтересован в переходе Харта в связи с тем, что два основных голкипера команды получили травмы.

В прошлом сезоне вратарь на правах аренды выступал за «Вест Хэм». Интерес к двукратному чемпиону Англии проявляли лондонские «Челси» и «Фулхэм», однако обе команды уже усилились другими вратарями. Еще одним претендентом на Харта называлась «Ницца».

В своем новом клубе Харт будет выступать под номером 30.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт «Бернли»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Джо Харт: «Я хочу перейти из «Манчестер Сити» куда-то на полноценный контракт»

Хосеп Гвардиола открыл ресторан каталонской кухни в Манчестере

Riyad Mahrez

Рияд Марез получил травму голеностопа в матче с «Баварией»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 