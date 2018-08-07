Дела по ДТП с участием Федора Смолова переданы в суд

Дела по ДТП, в результате которого был разбит автомобиль нападающего «Краснодара» Федора Смолова, переданы в суд. Авария произошла в Краснодаре на Ставропольской улице в ночь на 1 августа, 28-летний форвард находился за рулем автомобиля BMW M5 First Edition, на котором ездит его подруга.

«После составления административных материалов дела были переданы в суд», – сообщили в пресс-службе ГУМВД.

Позже игрока сборной России допросила полиция Краснодарского края, и спортсмен признал вину. Федор рассказал, что был за рулем своего BMW, когда снес ограду. Смолов сказал, что плохо себя чувствовал и поэтому потерял управление.

Он покинул место ДТП, в связи с этим его могут лишить водительских прав и арестовать на 15 суток.

Фото: Global Look Press

Источник: «Р-Спорт»