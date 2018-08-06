«Локомотив» начал переговоры с агентами Федора Смолова

Автор: Владимир Шевелев 0

Федор Смолов

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов может оказаться в «Локомотиве». По информации источника, по окончании заседания совета директоров состоялась встреча менеджеров «Локо» с представителями Смолова.

Они начали переговоры по контракту игрока и обсудили его зарплату.

Ранее главный тренер команды Юрий Семин заявил, что у «Локомотива» нет средств на трансфер Смолова.

Сообщалось, что 28-летний россиянин – приоритет для «Локо», а его трансфер обойдется в 9 млн евро.

Фото: Global Look Press

Источник:  «Спорт-Экспресс»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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