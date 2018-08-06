Станислав Черчесов об алкоголе: «Раз-два в год бывает – по 50 грамм, чтобы не думали, что я сумасшедший»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал об отношении к алкоголю. Также специалист высказался о проверках футболистов на допинг во время ЧМ-2018.
— Практически каждый день нас проверяли – ничего не нашли. Меня часто, почти каждое интервью, спрашивали про допинг.
— А есть место допингу в футболе?
– У нас нет. Где он есть, мы не знаем. До чемпионата мира на одном сборе нас вообще каждый день проверяли. ФИФА, УЕФА и РУСАДА – почти всю команду проверили. Но меня, скажу честно, не проверяли ни разу.
— А вы вообще не пьете?
– Неа. Иногда. Я даже даты могу назвать, когда это было, потому что раз-два в год бывает – по 50 грамм чего-нибудь, чтобы не думали, что я сумасшедший.
— А после чемпионата мира?
– Нет.
— А после победы над испанцами?
– Нет. Нормальное явление. Люди разные бывают, – сказал Черчесов.
Фото: Global Look Press
Источник: телеканал «Россия 1»