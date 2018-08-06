Премьер-лига. 2-й тур. «Ахмат» победил «Енисей» с минимальным счетом

В последнем матче субботы «Ахмат» принимал «Енисей». Грозненцы одержали минимальную победу.

Премьер-лига. 2-й тур

АХМАТ — ЕНИСЕЙ — 1:0 (0:0)

5 августа. 14832 зрителей.

Стадион: «Ахмат-Арена».

Судья: Алексей Еськов (Москва)

«Ахмат»: Городов, Уциев, Плиев, Мохаммади, Анхель, Иванов (Исмаэл, 86), Бериша (Митришев, 78), Роши, Швец, Думбия, Балай (Мбенге, 72).

«Енисей»: Юрченко, Гасанов, Дугалич, Кичин, Занев, Ятченко, Рожков (Фатуллаев, 73), Огуде, Комолов, Саркисов (Обрадович, 60), Бодул (Костюков, 82).

Гол: 1:0 — Иванов (60).

Предупреждения: Гасанов (38), Плиев (52), Огуде (56), Иванов (77), Уциев (90).

Удаление: Гасанов (45).

14 (2) удары (в створ) 4 (0)

16 фолы 9

6 угловые 2

1 офсайды 1

62 % владения мячом 38

В последнем матче субботы встречались «Ахмат» и «Енисей». В конце первого тайма Алексей Еськов показал Гасанову вторую желтую карточку за то, что тот сорвал атаку Бериши. Удаление игрока у гостей стало решающим моментом матча: уже на 60-й минуте хозяева вышли вперед по ходу игры. На свой счет гол записал Олег Иванов. Футболист забил один из самых красивых голов в этом сезоне из-за пределов штрафной площади, точно отправив мяч в правый угол ворот. «Енисей» так и не сумел отыграться. «Ахмат», как и в последних четырех матчах, оказался немногословен, но одного гола хватило, чтобы заработать три очка в домашнем матче.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»