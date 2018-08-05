Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча 2-го тура РПЛ с ЦСКА. Ростовчане победили (1:0).

– Эйфории у нас никакой после двух побед на старте сезона нет. Получилось так, что выиграли в первом туре, а теперь – сегодня. Понятно, что ЦСКА новая команда, но ЦСКА – это все равно всегда ЦСКА. Могли сыграть сегодня и вничью, никакого расстройства у нас не было бы в таком случае. Все только начинается. Впереди 28 туров. Очки считать будем потом.

– Как сегодня планировали строить игру? Показалось, что в первом тайме не стеснялись играть даже от себя.

– Нет, не могу сказать, что мы играли первым номером. Моментами отдавали мяч ЦСКА, в некоторых отрезках его держали. Задачи владеть территорией перед нами не стояло.

– Если честно, гол Паршивлюка не напомнил вам гол из черкизовского дерби 2013-го? Сергей тогда тоже забил головой, ваш «Спартак» выиграл 3:0.

– Да, есть что-то такое. Также подал левый защитник Комбаров, а правый защитник Паршивлюк также головой забил. Этим напомнил. Очень похожий гол.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»