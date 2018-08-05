Мино Райола проведет переговоры с «Манчестер Юнайтед» по трансферу Поля Погба в «Барселону»

Мино Райола, агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, проведет переговоры о трансфере игрока с руководством английского клуба. Новым клубом француза станет «Барселона».
Райола планирует убедить «Манчестер Юнайтед» в необходимости продажи французского футболиста «Барселоне». Ожидается, что стоимость трансфера составит £ 100 млн (примерно € 112 млн).
Ранее сообщалось, что Погба отказался прервать отпуск по просьбе главного тренера английского клуба Жозе Моуринью, что привело к ухудшению отношений между игроком и наставником.
Соглашение француза с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до 2021 года.
Фото: Global Look Press
Источник: Daily Star