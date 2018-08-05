Александр Головин провел первую тренировку в «Монако»

Пресс-служба «Монако» опубликовала видео первой тренировки российского полузащитника Александра Головина. Недавно Головин заключил с французами 5-летний контракт.
Сообщалось, что «Монако» заплатит за игрока 30 миллионов евро, а сам футболист будет зарабатывать 2 миллиона евро в год.
Напомним, что Головин пропустил матч за Суперкубок Франции с «ПСЖ» (0:4), который вчера состоялся в Китае.
Pendant que ses coéquipiers s'apprêtent à quitter la Chine, Aleksandr Golovin a participé à son 1er entrainement à la Turbie. Images 🎥 pic.twitter.com/di7SWupFgo
— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) August 5, 2018
В первом туре чемпионата Франции «Монако» встретится на выезде с «Нантом» (11 августа).
Фото: Global Look Press
Источник: Официальный твиттер «Монако»