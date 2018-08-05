Александр Головин провел первую тренировку в «Монако»

Пресс-служба «Монако» опубликовала видео первой тренировки российского полузащитника Александра Головина. Недавно Головин заключил с французами 5-летний контракт.

Сообщалось, что «Монако» заплатит за игрока 30 миллионов евро, а сам футболист будет зарабатывать 2 миллиона евро в год.

Напомним, что Головин пропустил матч за Суперкубок Франции с «ПСЖ» (0:4), который вчера состоялся в Китае.

Pendant que ses coéquipiers s'apprêtent à quitter la Chine, Aleksandr Golovin a participé à son 1er entrainement à la Turbie. Images 🎥 pic.twitter.com/di7SWupFgo — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) August 5, 2018

В первом туре чемпионата Франции «Монако» встретится на выезде с «Нантом» (11 августа).

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный твиттер «Монако»