Полузащитник Роман Еременко подписал контракт со «Спартаком». Ожидается, что московский клуб должен объявить о переходе в начале следующей недели.

В настоящий момент 31-летний игрок отбывает двухлетнюю дисквалификацию за употребление кокаина. Ее срок истекает 6 октября, однако тренироваться с любым клубом Еременко разрешено с августа.

Последним его клубом был ЦСКА, за который он выступал с 2014 по 2016 годы.

Отметим, что в системе «Спартака» выступает брат футболиста – 19-летний Сергей Еременко.

Фото: Global Look Press

Источник: MTV Sport