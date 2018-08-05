Полузащитник Роман Еременко подписал контракт со «Спартаком». Ожидается, что московский клуб должен объявить о переходе в начале следующей недели.
В настоящий момент 31-летний игрок отбывает двухлетнюю дисквалификацию за употребление кокаина. Ее срок истекает 6 октября, однако тренироваться с любым клубом Еременко разрешено с августа.
Последним его клубом был ЦСКА, за который он выступал с 2014 по 2016 годы.
Отметим, что в системе «Спартака» выступает брат футболиста – 19-летний Сергей Еременко.
Фото: Global Look Press
Источник: MTV Sport