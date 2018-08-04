Премьер-лига. 2-й тур. «Урал» проигрывает «Краснодару» на последних минутах

В первом матче субботы «Урал» принимал «Краснодар». Гости вырвали победу на последних минутах.
Премьер-лига. 2-й тур
УРАЛ — КРАСНОДАР — 1:2 (1:0)
Екатеринбург. 3 августа. 5841 зритель.
Стадион: «Екатеринбург Арена».
Судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург)
«Урал»: Годзюр, Брызгалов, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Димитров, Бавин (Бумаль, 60), Емельянов, Бикфалви (Егорычев, 75), Эль-Кабир, Ильин (Юсупов, 90).
«Краснодар»: Крицюк, Марков, Мартынович, Самбрано, Спайич, Газинский, Стоцкий (Мамаев, 67), Каборе, Перейра (Ваендерсон, 73), Классон (Куэва, 83), Смолов.
Голы: 1:0 — Бикфалви (6), 1:1 — Классон (48), 1:2 – Мамаев (89).
Предупреждения: Каборе (26), Емельянов (37), Спаич (53), Димитров (81), Рамирес (86).
8 (4) удары (в створ) 7 (5)
17 фолы 8
4 угловые 4
1 офсайды 4
45 % владения мячом 55
Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол»