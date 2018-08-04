Бенедикт Хеведес: «Буду учить русский, так как это знак уважения»

Новичок «Локомотива» Бенедикт Хеведес поделился впечатлениями о своем переходе в московский клуб. Также защитник сообщил, что хотел бы выучить русский язык.

«Как друзья по сборной Германии отнеслись к моему выбору? Смена клуба — это всегда личное решение. Рад, что перешел в амбициозный и интересный клуб, который играет в Лиге чемпионов. «Локо» выиграл чемпионат в прошлом году и становится лучше с каждым днем. И мне важно помочь ему в этом.

Кстати, я уже даже пытался учить русский, но немцу это не так просто. Приложу все силы, так как это знак уважения. Если ты работаешь в другой стране, то должен говорить на ее языке. Какие-то слова я уже знаю, но нужно время. Надеюсь, в России изучение языка тоже пойдет быстро. Моя главная цель — заговорить по-русски. Не знаю, сколько времени это займет. Я еще не понимаю, насколько сложен этот язык. Но произношение дается нелегко… Эти странные буквы! Но это интересный вызов», — сказал Хеведес.

Хеведес ранее выступал за «Шальке-04». В прошлом сезоне чемпион мира в составе сборной Германии играл на правах аренды за «Ювентус». Он провел три матча в чемпионате Италии и забил один мяч.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport24.ru