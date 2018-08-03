Руководство «Спартака» попросило болельщиков не посещать выездной матч Лиги чемпионов

«Спартак» обратился к своим болельщикам. руководство выступило с просьбой воздержаться от посещения выездного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против греческого ПАОК.

«Уважаемые поклонники красно-белых! В преддверии матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов ПАОК — «Спартак», который пройдет 8 августа на стадионе «Тумба» в греческом городе Салоники, ФК «Спартак-Москва» считает необходимым напомнить вам о санкциях, наложенных на наш клуб со стороны УЕФА.

5 июня контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА вынесла наказание «Спартаку» за беспорядки, устроенные болельщиками в Бильбао во время проведения матча 1/16 финала Лиги Европы с «Атлетиком». Наш клуб был наказан не только денежным штрафом, но и запретом на продажу билетов болельщикам красно-белых на два гостевых матча и один условно с испытательным сроком — два года.

Предстоящий матч с ПАОК — первый после вынесения этого вердикта. Принимающий клуб продает именные билеты только при предъявлении паспорта или других документов, удостоверяющих личность. Важно: для граждан России продажа не осуществляется! Кроме того, при входе на арену будут сверять документы с именем на билете. Поэтому мы настоятельно рекомендуем не покупать билеты с рук и воздержаться от посещения стадиона в Салониках во избежание новых, еще более серьезных санкций для клуба и болельщиков.

Ждем ваc на ответном матче, который пройдет на нашем стадионе 14 августа. Начало — в 20:30. Билеты уже в продаже!»

https://twitter.com/fcsm_official/status/1025373696054185984/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1025373696054185984&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.sportbox.ru%2FVidy_sporta%2FFutbol%2FLiga_Chempionov%2Fspbnews_NI878504_Spartak_poprosil_bolelshhikov_ne_poseshhat_vyjezdnoj_match_Ligi_chempionov

«Спартак» подвергся наказанию со стороны УЕФА после выездной игры 1/16 финала Лиги Европы против «Атлетика» в прошлом сезоне, клуб обвинили в использовании болельщиками пиротехнических изделий, бросании предметов на поле, а также блокировании лестничных пролетов на трибунах.

Первый матч между «Спартаком» и ПАОКом пройдет 8 августа в 20:00 по московскому времени в Салониках. Ответная встреча состоится 14 августа в Москве.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Спартак»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»