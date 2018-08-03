В «Барселоне» подтвердили, что трансфер Артуро Видаля находится в завершающей стадии

Хавбек «Баварии» Артуро Видаль близок к переходу в «Барселону». Член трансферной комиссии «сине-гранатовых» Ариедо Брайда подтвердил информацию.

«Похоже, что переговоры по Видалю находятся на завершающей стадии. Однако контракт без подписей недействителен, а на трансферном рынке бывает все. Мы надеемся, что никаких сюрпризов не будет», — сказал Брайду.

Ранее сообщалось, что Видаль уже договорился о контракте с «Барселоной». Каталонцы заплатят за игрока около 20-25 миллионов евро.

До перехода в «Баварию» летом 2015 года Видаль на протяжении четырех лет выступал за туринский «Ювентус». В минувшем сезоне немецкой Бундеслиги 31-летний чилиец сыграл в 22 матчах, забил шесть голов и отдал две результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: RMC Sport

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»