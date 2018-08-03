Тайсон может продолжить карьеру в «Роме», сделка оценивается в € 25 млн

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Тайсон

Полузащитник «Шахтера» Тайсон может продолжить карьеру в Италии. В переходе 30-летнего бразильца заинтересована «Рома». 

Отмечается, что сделка оценивается примерно в € 25 млн, а приход Тайсона может привести к уходу из «Ромы» Диего Перотти.

Ранее сообщалось, что 30-летний хавбек получил несколько предложений в последние дни, в том числе и из Бразилии, но украинский клуб отказался от каких-либо переговоров.

Тайсон в первом туре чемпионата Украины с «Десной» вышел на поле на 60-й минуте, заменив новичка команды Педро Фернандо.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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