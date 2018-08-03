Тайсон может продолжить карьеру в «Роме», сделка оценивается в € 25 млн

Полузащитник «Шахтера» Тайсон может продолжить карьеру в Италии. В переходе 30-летнего бразильца заинтересована «Рома».

Отмечается, что сделка оценивается примерно в € 25 млн, а приход Тайсона может привести к уходу из «Ромы» Диего Перотти.

Ранее сообщалось, что 30-летний хавбек получил несколько предложений в последние дни, в том числе и из Бразилии, но украинский клуб отказался от каких-либо переговоров.

Тайсон в первом туре чемпионата Украины с «Десной» вышел на поле на 60-й минуте, заменив новичка команды Педро Фернандо.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports