«Краснодар» готов вести переговоры по продаже Федора Смолова

Капитан «Краснодара» Федор Смолов может покинуть «Краснодар» в текущее трансферное окно. В контракте 28-летнего игрока с клубом нет опции выкупа.

«Краснодар» готов вести переговоры по продаже игрока, начиная с суммы 10 миллионов евро. Срок контракта краснодарского клуба со Смоловым заканчивается через год.

Сообщалось, что им интересуется «Локомотив», который готов рассматривать вариант в формате – 8 миллионов евро за трансфер и выплата денег в рассрочку в течение 2-4 лет.

Недавно футболист попал в аварию, разбив автомобиль за 9 миллионов рублей и снес ограждение, стоимость которого была оценена в 58 тысяч рублей.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»