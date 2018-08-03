ЦСКА может получить за Витиньо 12 млн евро

Сумма трансфера нападающего Витиньо из ЦСКА во «Фламенго» может составить 12 миллионов евро с учетом бонусов. Трансфер состоится в ближайшие дни.

Российский клуб гарантированно получит 10 миллионов, а также может заработать еще 2 миллиона евро в виде бонусов, если игрок проведет больше половины матчей за бразильскую команду в следующем сезоне.

Витиньо перешел в ЦСКА в 2013 году из «Ботафого».

В общей сложности нападающий провел за клуб 84 матча и забил 19 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат