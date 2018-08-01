Василий Березуцкий — о завершении карьеры: «Мы с братом калечили свое здоровье»

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий недавно завершил выступления. Он рассказал, как сказались на его здоровье последние годы игровой карьеры.

– Есть определенные показатели крови, которые у нас с братом очень сильно завышены на протяжении трех лет. С этим можно играть, но такое бьет по организму. АЛТ и АСТ – печеночные показатели.

Есть еще креатинкиназа, которая показывают, насколько наши мышцы способны выдерживать нагрузку. Если в нормальном состоянии у футболиста она в районе 250-400 после игры, то у меня подскакивает до 1500. В итоге я только и занимаюсь тем, что сгоняю ее до следующей игры.

Это удары по печени, организм не восстанавливается. Словно зубная боль на протяжение трех лет – болит, болит и болит. Каждый раз выдерживать нагрузки все тяжелее.

– То есть это не только показатели крови, но еще и ощущения?

– Конечно. Нагрузку перенесу, но потом три дня, как старенькая бабушка, не могу встать, разогнуться. Все эти передвижения действительно похожи на те, что бывают у старого человека: начинают болеть мышцы, суставы, шея, периодически тяжело заснуть. Все это наслаивается, и в какой-то момент ты не выдерживаешь.

– Когда это началось?

– Примерно три-четыре года назад, когда начали сдавать раз в две недели кровь на анализы. С этим пробовали бороться, но никак не получилось. Профессиональный спорт сам по себе опасен. Если футболист долго играет, то становится инвалидом. Мы калечили свое здоровье.

Всей этой работой мы издевались над своим организмом, что могло привести к серьезным нарушениям. Но дело не только в этом. Главное – было понимание, что уже полноценно не получается помочь ни ЦСКА, ни сборной, – сказал Березуцкий.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»