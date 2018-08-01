Федора Смолова лишат прав, поскольку он не вызывал ГИБДД на место ДТП

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов не вызывал представителей Госавтоинспекции на место ДТП. В него он попал накануне в Краснодаре.

По информации источника, игрок сборной России вызвал только эвакуатор, чтобы увезти разбитый автомобиль, после чего Федор покинул место аварии. За это Смолова должны лишить прав.

Напомним, накануне форвард «Краснодара» и сборной России Федор Смолов попал в аварию. Все случилось в Краснодаре в ночь на 1 августа на улице Ставропольской в районе Вишняковского рынка.

Фото: Global Look Press

Источник: телеграм-канал Mash

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»