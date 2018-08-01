Хавбек «Севильи» Хоакин Корреа перешел в «Лацио»

Полузащитник Хоакин Корреа перешел из «Севильи» в «Лацио». За 23-летнего игрока римляне заплатили 20 миллионов евро.

Аргентинец в конце минувшего сезона потерял место в стартовом составе. В четырех последних матчах клуба он провел на поле всего 21 минуту. Спортивный директор Хоакин Капаррос решил продать игрока.

Корреа перешел в «Севилью» из «Сампдории» летом 2016 года. На приобретении игрока настоял Хорхе Сампаоли, который тогда возглавил андалусийцев. За него испанский клуб заплатил 13 миллионов евро.

В прошлом сезоне Корреа забил семь мячей и сделал семь результативных передач в 21 матче. В общей сложности он провел 73 матча за «Севилью».

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Севилья»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»