Премьер-лига, 1-й тур. ЦСКА не сумел забить «Крыльям Советов»

Завершилась программа первого тура РПЛ 2018/19. Возвратившиеся в элиту «Крылья Советов» на своем поле принимали серебряных призеров прошлого первенства — ЦСКА.

Премьер-лига. 1-й тур

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — ЦСКА — 0:0.

Самара. 31 июля.

Стадион «Самара Арена». 39 173 зрителя.

Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

«Крылья Советов»: Конюхов, Чичерин, Бурлак, Надсон (Ланин, 86), Полуяхтов, Башкиров, Чочиев (Яковлев, 76), Зотов, Мияйлович, Ткачук, Канунников.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Магнуссон, Щенников, Набабкин, Бистрович, Хосонов, Ефремов (Жамалетдинов, 76), Чалов (Ахметов, 90).

Предупреждения: Зотов (23), Чичерин (75), Чернов (84).

7 (3) удары ( в створ) 7 (3)

10 фолы 15

2 угловые 4

2 офсайды 0

53 % владения мячом 47

Игру посетило 39 173 зрителя — эта цифра стала самой высокой в первом туре чемпионата России. С первых минут активнее действовали «армейцы», но благодаря проходам по флангам и верховым навесам в штрафную площадь Акинфеева хозяева перехватили инициативу. Во втором тайме команды стали проводить больше игрового времени в борьбе, но при этом красно-синие создали голевой момент: на 59-й минуте Чалов получил скидку от партнера во вратарской самарцев и пробил в нижний угол ворот головой, но вратарь Конюхов спас свою команду. Матч завершился нулевой ничьей. В последний раз игроки Виктора Гончаренко не забивали оппоненту в рамках чемпионата России 29 апреля — тогда ЦСКА не сумел победить «Зенит» (0:0).

Фото: пресс-служба ЦСКА

Источник: Еженедельник «Футбол»