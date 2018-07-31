Защитник Бенедикт Хеведес официально перешел в «Локомотив». Футболист подписал с московским клубом контракт на четыре года.
Немец успешно прошел медосмотр в Риме. Никаких проблем со здоровьем итальянские специалисты не выявили. В ближайшее время Хеведес присоединится к «Локомотиву».
Хеведес – воспитанник «Шальке», за который он играл с 2007 по 2017 год, проведя 335 официальных матчей, до аренды в «Ювентус» в прошлом сезоне.
Из-за травм он сыграл в Турине лишь 3 матча, и клуб не стал его выкупать. 30-летний игрок – чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии.
Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт ФК «Локомотив»