Защитник Бенедикт Хеведес официально перешел в «Локомотив». Футболист подписал с московским клубом контракт на четыре года.

Немец успешно прошел медосмотр в Риме. Никаких проблем со здоровьем итальянские специалисты не выявили. В ближайшее время Хеведес присоединится к «Локомотиву».

Хеведес – воспитанник «Шальке», за который он играл с 2007 по 2017 год, проведя 335 официальных матчей, до аренды в «Ювентус» в прошлом сезоне.

Из-за травм он сыграл в Турине лишь 3 матча, и клуб не стал его выкупать. 30-летний игрок – чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Локомотив»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»