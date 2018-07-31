Бенедикт Хеведес официально перешел в «Локомотив»

Автор: Владимир Шевелев 0

Бенедикт Хеведес

Защитник Бенедикт Хеведес официально перешел в «Локомотив». Футболист подписал с московским клубом контракт на четыре года.

Немец успешно прошел медосмотр в Риме. Никаких проблем со здоровьем итальянские специалисты не выявили. В ближайшее время Хеведес присоединится к «Локомотиву».

Хеведес – воспитанник «Шальке», за который он играл с 2007 по 2017 год, проведя 335 официальных матчей, до аренды в «Ювентус» в прошлом сезоне.

Из-за травм он сыграл в Турине лишь 3 матча, и клуб не стал его выкупать. 30-летний игрок – чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии.

Фото: Global Look Press

Источник:  Официальный сайт ФК «Локомотив»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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