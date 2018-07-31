Денис Черышев может перейти в «Эвертон»

Автор: Владимир Шевелев 0

Чемпионат мира по футболу. Россия — Саудовская Аравия — 5:0. Москва. Стадион «Лужники». 14 июня 2018 г.

Полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев может сменить команду этим летом. В нем заинтересован клуб АПЛ.

Как сообщает источник, Черышев, вчера вернувшийся к тренировкам, не пользуется поддержкой главного тренера клуба Хавьера Кальехи.

27-летний футболист сборной России, забивший 4 гола на ЧМ-2018, интересен «Эвертону».

Состав «Вильярреала» также могут покинуть сенегальский хавбек Альфред Ндиайе и два итальянца – Роберто Сориано и Никола Сансоне. Все эти игроки не входят в планы тренера.

Фото: Сергей Дроняев

Источник:  Marca

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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