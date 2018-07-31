Агент Фернандеса: «Марио не покинет ЦСКА — это его желание»

Жорже Машаду — агент защитника московского ЦСКА Марио Фернандеса. Он опроверг информацию о возможном трансфере своего клиента в мадридский «Атлетико».
«Переговоров с «Атлетико» мы не ведем. Марио не покинет ЦСКА. Это его желание, он никуда не уходит», – сказал Машадо.
Ранее сообщалось, что «Наполи» контактирует с ЦСКА о трансфере Фернандеса, а армейцы просят у итальянского клуба 25 млн евро за игрока.
«Валенсия» окончательно отказалась от приобретения защитника сборной России.
Фото: Global Look Press
Источник: «Чемпионат»