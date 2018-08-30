Лига Европы, 4-й квалификационный раунд. «Уфа» не смогла одолеть «Рейнджерс»

В ответной встрече «Уфа» и «Рейнджерс» разошлись миром. По сумме двух матчей дальше прошла команда Стивена Джеррарда.

Лига Европы. 4-й квалификационный раунд. 2-ой матч.

РЕЙНДЖЕРС — УФА — 1:1 (1:1).

Уфа. 30 августа.

Стадион «Нефтяник». 13 186 зрителей.

Судья: Тобиас Штиллер (Германия)

«Уфа»: Беленов, Аликин (Обляков, 51), Йокич, Салатич (Кротов, 76), Сысуев, Ванек, Живоглядов, Пауревич, Неделчару, Игбун, Табидзе.

«Рейнджерс»: Макгрегор, Тавернье, Голдсон, Джек, Эжариа, Флэнаган, Катич, Морелос, Кандеяш (Лафферти, 46), Кент, Эрфилд (Холлидей, 69).

Гол: 0:1 – Эжариа (9), 1:1 – Сысуев (32).

Предупреждения: Флэнаган (15), Салатич, (34), Морелос (37), Пауревич (82), Игбун (85).

Удаления: Морелос (37), Флэнаган (66).

19 (3) удары (в створ) 5 (2)

13 фолы 13

9 угловые 4

2 офсайды 1

61% владения мячом 39%

Уже в начале встречи гости из Глазго открыли счет в матче благодаря точному удару в исполнении Эжарии. К середине первого тайма уфимцы смогли перевести игру в центр поля. После первого опасного момента «Уфа» создала второй момент, позволивший сравнять счет. Выход один на один реализовал Сысуев. На 37-ой минуте нападающий «Рейнджерс» Альфредо Морелос получил две желтые карточки подряд, и концовку первого тайма подопечные Стивена Джеррарда провели вдесятером.

Во втором тайме «Уфа», пользуясь большинством, помчалась атаковать ворота Макгрегора. Шотландский клуб же отвечал резкими контратаками. На 66-ой минуте «Рейнджерс» снова лишились игрока: второй «горчичник» увидел Джон Флэнаган. Оставшееся игровое время клуб из Глазго провел в обороне. Уфимцы же не смогли реализовать ряд убойных моментов. Счет в игре так и не изменился. «Уфа» уступила шотландскому «Рейнджерс» в достойной борьбе, проиграв команде Стивена Джеррарда с общим счетом 1:2.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»