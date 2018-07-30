Нобель Арустамян: «Эрнандес не может пройти медобследование в ЦСКА»

Автор: Владимир Шевелев 0

Абель Эрнандес

Нобель Арустамян — известный комментатор и инсайдер. Он объяснил, почему затягивается переход нападающего Абеля Эрнандеса в ЦСКА.

«Абель Эрнандес уже четыре дня находится в Москве, но никак не может пройти медосмотр. У него большие проблемы со здоровьем. У этого футболиста было много травм в прошлом, и ЦСКА не хочет рисковать, подписывая контракт с тем, у кого такая биография.

Здоровый Абель Эрнандес – это суперигрок для ЦСКА. Источники говорят, что медобследование он не прошел на сто процентов. Ему еще предстоят допобследования.

Помните, как Марио Суарес проходил медобследование? ЦСКА к этому вопросу относится очень серьезно, и я не уверен, что Абель в итоге сможет успешно пройти обследование. Там и ахилл, и колено. Эрнандес – свободный агент, но «армейцы» сомневаются, потому что у него очень высокая зарплата», – рассказал Арустамян.

Фото: Global Look Press

Источник:  «Чемпионат»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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