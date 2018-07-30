Люка Динь попрощался с «Барселоной» и болельщиками

Автор: Владимир Шевелев 0

Люка Динь

Французский защитник «Барселоны» Люка Динь попрощался с каталонским клубом и болельщиками. Ранее стало известно, что руководство «Барселоны» разрешило игроку вести переговоры с другими командами.

«В последние два года реализовалась моя детская мечта. Хочу сказать всем большое спасибо! В первую очередь отмечу, что клуб сделал для меня все, как только я приехал. Спасибо врачам, персоналу и всем, с кем я работал, сотрудникам охраны, кухни – вы все превратили клуб в семью.

Спасибо болельщикам, они тепло меня встретили. Спасибо городу Барселоне, запомню его навсегда. Здесь живут великолепные люди.

Спасибо коллегам, которые являются не только лучшими игроками в мире, но и замечательными людьми, готовыми помочь. «Барса» — больше, чем клуб, это невероятная семья! Обнимаю вас всех, желаю удачи в новом сезоне», — написал Люка Динь.

Ранее испанские издания сообщали, что велика вероятность перехода игрока в «Эвертон».

Фото: Global Look Press

Источник:  Инстаграм Люки Динь

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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