Госкомпании из Саранска закупили билеты на чемпионат мира через сайт Госзакупок

Государственные компании опубликовали на сайте госзакупок аукционы на покупку билетов на ЧМ-2018. Билеты купили чиновники из Саранска.

«Мордовская ипотечная корпорация», главное управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России и подмосковный клуб «Кратово» купили билеты на чемпионат мира, который пройдет в России.

Удалось обнаружить аукционы лишь от «Мордовской ипотечной корпорации» и главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД.

«Мордовская ипотечная корпорация» приобрела 100 билетов на матчи в Саранске на общую сумму 751 500 рублей. Продавцом выступил Республиканский фонд поддержки социально-экономических программ «Созидание». В качестве контактного лица указан некий Сергей Сафонкин.

Фото: Global Look Press

Источник: TG