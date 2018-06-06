Госкомпании из Саранска закупили билеты на чемпионат мира через сайт Госзакупок

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Саранск

Государственные компании опубликовали на сайте госзакупок аукционы на покупку билетов на ЧМ-2018. Билеты купили чиновники из Саранска.

«Мордовская ипотечная корпорация», главное управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России и подмосковный клуб «Кратово» купили билеты на чемпионат мира, который пройдет в России.

Удалось обнаружить аукционы лишь от «Мордовской ипотечной корпорации» и главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД.

«Мордовская ипотечная корпорация» приобрела 100 билетов на матчи в Саранске на общую сумму 751 500 рублей. Продавцом выступил Республиканский фонд поддержки социально-экономических программ «Созидание». В качестве контактного лица указан некий Сергей Сафонкин.

Фото: Global Look Press
Источник: TG

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