Экс-президент Футбольной ассоциации Англии: «В Катаре нельзя проводить ЧМ, если будет доказано нарушение регламента ФИФА при выборах»

Автор: Дмитрий Темников 0

Экс-президент Футбольной ассоциации Англии Дэвид Трисман заявил, что Катар не должен принимать ЧМ-2022, если выборы страны-хозяйки турнира были проведены нечестно. Также он заявил о намерении Англии стать хозяйкой мирового первенства через 4 года.

«Если будет доказано, что Катар нарушил регламент ФИФА, то там нельзя проводить ЧМ. В таком случае будет неправильным, если вопрос Англии не будет рассмотрен», — подытожил Трисман.

По сообщениям британских СМИ, перед выборами страны-хозяйки ЧМ-2018 члены катарского оргкомитета пользовались услугами агентов ЦРУ и пиар-компаний с целью дискредитировать своих конкурентов. 2 декабря 2010 года Катар одержал победу в голосовании, опередив США, Австралию, Японию и Корею.

Фото: Global Look Press
Источник: Evening Standart

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