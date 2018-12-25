Роман Еременко покинет «Спартак» в ближайшее время

Полузащитник Роман Еременко покинет «Спартак». Руководство московского клуба сообщило 31-летнему хавбеку и его представителям, что больше на него не рассчитывает.

Окончательное решение не продлевать сотрудничество с финским футболистом было принято на недавнем совете директоров клуба. Решение связано с медицинским состоянием игрока.

Еременко подписал контракт со «Спартаком» после 2-летней дисквалификации за найденный в крови метаболит кокаина. Срок дисквалификации игрока истек в начале октября.

В этом сезоне Роман провел за «Спартак» четыре матча, не забив ни одного гола.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»