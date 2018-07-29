Артем Дзюба получил сибирский подарок за первый забитый гол «Енисею» в рамках РПЛ

Сегодня «Енисей» провел первый матч в РПЛ, проиграв «Зениту» (0:2). Нападающий петербуржцев Артем Дзюба забил первый гол во встрече и удостоился подарка от красноярского клуба.

«Артем Дзюба – первый футболист, который забил «Енисею» в РПЛ.

Сегодня он получил сибирский подарок от клуба – иван-чай с чабрецом, кедровые шишки и орехи в одуванчиковом сиропе!», — говорится в заявлении «львов».

Артем Дзюба – первый футболист, который забил «Енисею» в РПЛ. Сегодня он получил сибирский подарок от клуба – иван-чай с чабрецом, кедровые шишки и орехи в одуванчиковом сиропе! pic.twitter.com/HXNLXQ0fgs — ФК «Енисей» (@FCEnisey) July 29, 2018

Во втором туре Премьер-лиги «Енисей» сыграет с «Ахматом», встреча пройдет 5 августа в Грозном. «Зенит» же 4 августа проведет матч против «Арсенала».

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер «Енисея»