Артем Дзюба получил сибирский подарок за первый забитый гол «Енисею» в рамках РПЛ

Автор: Дмитрий Темников 0

Артем Дзюба

Сегодня «Енисей» провел первый матч в РПЛ, проиграв «Зениту» (0:2). Нападающий петербуржцев Артем Дзюба забил первый гол во встрече и удостоился подарка от красноярского клуба. 

«Артем Дзюба – первый футболист, который забил «Енисею» в РПЛ.

Сегодня он получил сибирский подарок от клуба – иван-чай с чабрецом, кедровые шишки и орехи в одуванчиковом сиропе!», — говорится в заявлении «львов».

Во втором туре Премьер-лиги «Енисей» сыграет с «Ахматом», встреча пройдет 5 августа в Грозном. «Зенит» же 4 августа проведет матч против «Арсенала».

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер «Енисея»

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