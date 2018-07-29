Дмитрий Хохлов: «Санкции в отношении Теттеха? Думаю, что они будут»

Автор: Дмитрий Темников 0

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал ничейный результат своей команды в матче 1-го тура РПЛ против тульского «Арсенала» (0:0). Также 42-летний специалист высказался по поводу удаления защитника москвичей Абдулу Теттеха в самом начале встречи. 

«Мы ехали в Тулу не за ничьей, а за победой, но удаление смешало все карты и мы отошли от первоначального плана на игру. Ничья в данной ситуации не самый плохой результат, учитывая все обстоятельства. Санкции в отношении Теттеха? Я думаю, что они будут», — подытожил специалист.

Напомним, на 7-й минуте игры Горбатенко в борьбе за мяч нарушил правила на Теттехе. После этого ганский футболист умышленно нанес удар по ноге полузащитника «Арсенала» и был удален.

Фото: пресс-служба «Динамо»
Источник: телеканал «Матч! Премьер»

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