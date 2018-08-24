Марио Балотелли: «У меня было большое денежное предложение из Китая, очень большое. Но я его отклонил»

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли, недавно решивший остаться в клубе на новый сезон, подтвердил, что отклонил крупное предложение. С футболистом связывался клуб из Китая.

«У меня было большое денежное предложение из Китая, очень большое. Но я его отклонил, потому что мне нравится играть в футбол, и сейчас я думаю только об этом. Эти два года очень важны, потому что я хочу попасть на чемпионат Европы со сборной Италии. Если я отправлюсь в Китай, это будет сложно.

Предпочитаю не спешить с переходом в Китай. Я люблю играть в футбол, а деньги придут позже», — сказал Балотелли.

Балотелли перебрался в «Ниццу» из «Ливерпуля» летом 2016 года. С момента перехода в французский клуб 28-летний форвард 43 раза поразил ворота соперников.

Фото: Global Look Press

Источник: Get French Football News