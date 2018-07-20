«Локомотив» поборется за форварда сборной Ганы Рафаэля Двамену

Нападающий «Цюриха» и сборной Ганы Рафаэль Двамена может продолжить карьеру в московском «Локомотиве». Действующий чемпион России готов поспорить за 22-летнего форварда с «Эспаньолом».
Швейцарский клуб готов расстаться с футболистом. «Цюрих» запросит у потенциальных покупателей около 2,5 млн евро.
Двамена мог стать игроком английского «Брайтон энд Хоув Альбион», но не прошел медицинское обследование.
В минувшем сезоне швейцарской Суперлиги нападающий провел 32 матча и стал автором девяти забитых мячей.
Фото: Global Look Press
Источник: Ghanasoccernet