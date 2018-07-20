«Локомотив» поборется за форварда сборной Ганы Рафаэля Двамену

Автор: Юлия Древова 0

Нападающий «Цюриха» и сборной Ганы Рафаэль Двамена может продолжить карьеру в московском «Локомотиве». Действующий чемпион России готов поспорить за 22-летнего форварда с «Эспаньолом».

Швейцарский клуб готов расстаться с футболистом. «Цюрих» запросит у потенциальных покупателей около 2,5 млн евро.

Двамена мог стать игроком английского «Брайтон энд Хоув Альбион», но не прошел медицинское обследование.

В минувшем сезоне швейцарской Суперлиги нападающий провел 32 матча и стал автором девяти забитых мячей.

Фото: Global Look Press
Источник: Ghanasoccernet

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Semin

Юрий Семин оценил шансы сборной России выйти из группы на ЧМ-2018

Щенников

Георгий Щенников продлил контракт с ЦСКА на сниженных условиях

Стадион Торпедо имени Эдуарда Стрельцова

Еженедельник «Футбол. Хоккей» приглашает на фотовыставку «Москва футбольная» в Гончаровский парк столицы

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 